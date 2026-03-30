Погибшая и 29 пострадавших — как прошла последняя неделя марта 2026 в Харькове
В последнюю неделю марта город подвергся 11 обстрелам, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Россияне использовали ракету, ударные «шахеды», FPV-дроны. Под ударом были Немышлянский, Основянский, Слободской, Новобаварский и Холодногорский районы.
«К большому сожалению, 70-летняя женщина, получившая ранения во время одной из вражеских атак, впоследствии скончалась в больнице. Также 29 человек пострадали, среди них есть ребенок. И хотя, к счастью, большинство ранений не тяжелые, это все равно большой стресс и испытания», — отметил городской голова.
Среди гражданских объектов, которые повредили россияне, железнодорожная инфраструктура, жилье и автомобили, ресторан и здание яслей.
На прошлой неделе в Харькове раздался 61 сигнал воздушной тревоги общей продолжительностью свыше 80 часов – это на 68 часов (46%) меньше по сравнению с областью.
Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, обстрел, пострадавшие, Харьков;
Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 18:05;