Погибшая и 29 пострадавших — как прошла последняя неделя марта 2026 в Харькове

Общество 18:05   30.03.2026
Оксана Якушко
В последнюю неделю марта город подвергся 11 обстрелам, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне использовали ракету, ударные «шахеды», FPV-дроны. Под ударом были Немышлянский, Основянский, Слободской, Новобаварский и Холодногорский районы.

«К большому сожалению, 70-летняя женщина, получившая ранения во время одной из вражеских атак, впоследствии скончалась в больнице. Также 29 человек пострадали, среди них есть ребенок. И хотя, к счастью, большинство ранений не тяжелые, это все равно большой стресс и испытания», — отметил городской голова.

Среди гражданских объектов, которые повредили россияне, железнодорожная инфраструктура, жилье и автомобили, ресторан и здание яслей.

На прошлой неделе в Харькове раздался 61 сигнал воздушной тревоги общей продолжительностью свыше 80 часов – это на 68 часов (46%) меньше по сравнению с областью.

Читайте также: Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики

Популярно
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
30.03.2026, 11:45
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова
30.03.2026, 14:12
Новости Харькова — главное 30 марта: волна минирований, завтра отключат тепло
Новости Харькова — главное 30 марта: волна минирований, завтра отключат тепло
30.03.2026, 16:47
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
30.03.2026, 06:00
В Харькове столкнулись два авто: один погибший, четыре человека ранены (фото)
В Харькове столкнулись два авто: один погибший, четыре человека ранены (фото)
30.03.2026, 16:12
Погибшая и 29 пострадавших — как прошла последняя неделя марта 2026 в Харькове
Погибшая и 29 пострадавших — как прошла последняя неделя марта 2026 в Харькове
30.03.2026, 18:05

Новости по теме:

30.03.2026
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова
27.03.2026
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
27.03.2026
В Харькове ракета попала в многоквартирный дом, шестеро пострадавших
26.03.2026
Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)
26.03.2026
Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова и Синегубова


Если вам интересна новость: «Погибшая и 29 пострадавших — как прошла последняя неделя марта 2026 в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 18:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последнюю неделю марта город подвергся 11 обстрелам, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".