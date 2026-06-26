Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 27 червня

У суботу, 27 червня, на Харківщині — мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень у Харкові та місцями по області невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою.

У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, удень – 24-26, повідомляє Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень — 22–27.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, спека із заходу Європи поступово рушає в східному напрямку і вже в неділю, 28-го червня, в Україні у більшості областей очікується 29-34 градуси, в західних областях 33-37. Вихідними локальні грозові дощі найбільш ймовірні у східних областях та подекуди в центральній частині.