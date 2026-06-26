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Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 27 июня

Погода 19:41   26.06.2026
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 27 июня

В субботу, 27 июня, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днём в Харькове и местами по области — небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры покажут 12–14 градусов, днем — 24–26, сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 22–27.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, жара с запада Европы постепенно движется в восточном направлении, и уже в воскресенье, 28 июня, в Украине в большинстве областей ожидается 29–34 градуса, в западных областях — 33–37. В выходные локальные грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях и местами в центральной части страны.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 19:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 27 июня, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днём в Харькове и местами по области — небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.".