Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 27 июня

В субботу, 27 июня, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днём в Харькове и местами по области — небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры покажут 12–14 градусов, днем — 24–26, сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 22–27.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, жара с запада Европы постепенно движется в восточном направлении, и уже в воскресенье, 28 июня, в Украине в большинстве областей ожидается 29–34 градуса, в западных областях — 33–37. В выходные локальные грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях и местами в центральной части страны.