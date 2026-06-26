Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА

В рамках программы «єВідновлення» на Харьковщине комиссии сформировали 11138 жилищных сертификатов для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 14,9 млрд грн, сообщили в ХОВА.

В регионе приобрели 6039 объектов недвижимости, в том числе 5060 квартир и 979 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 11,9 млрд грн, из них уплачено сертификатами — 9,9 млрд. Всего уже использовано 8449 сертификатов.

«Большинство получателей приобрело жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Часть жителей области воспользовалась сертификатами при покупке жилья в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины», — отметили в ОВА.

Кроме этого, в регионе подали 71975 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего сообщений поступило от жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Через приложение «Дія» жители Харьковщины также подали 243913 информационных сообщений о поврежденных объектах недвижимости. Денежную помощь для ремонта уже получил 48071 заявитель на общую сумму более 4,8 млрд грн. Еще для 412 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 34 млн грн.

«За счет компенсации на Харьковщине уже восстановлены ​​8579 квартир и 7589 частных домов», — информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.