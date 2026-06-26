Які регіони обирають власники зруйнованих будинків на Харківщині: дані ОВА

У межах програми «єВідновлення» на Харківщині комісії сформували 11 138 житлових сертифікатів для компенсації за знищене майно на загальну суму понад 14,9 млр грн, повідомили у ХОВА.

У регіоні придбали 6039 об’єктів нерухомості, зокрема 5060 квартир та 979 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 11,9 млрд грн, із них сплачено сертифікатами — 9,9 млрд. Усього вже використано 8449 сертифікатів.

«Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України», – зазначили в ОВА.

Крім цього, в регіоні подали 71975 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Через застосунок “Дія” жителі Харківщини також подали 243913 інформаційних повідомлень про пошкоджені об’єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримав 48071 заявник на загальну суму понад 4,8 млрд грн. Ще для 412 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 34 млн грн.

«Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 8579 квартир та 7589 приватних будинків», — інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.