Кучма розповів, як уявляв Путіна, і чи збіглося з реальністю
Фото: president.gov.ua
Я б не сказав, що в моїй уяві існував якийсь “ідеальний” Путін. Я ж із самого початку враховував, що він — виходець із КДБ. Тож яким я його уявляв, таким він в принципі та виявився: ніколи не буває щирим, але вміє привернути до себе; розмовляє ніби вербує. І явно добре вміє це робити — подивіться, скільки лише на Заході агентури собі навербував. Путін — надзвичайно небезпечний ворог. Недооцінювати його означає шкодити нам самим. Той факт, що ми вже стільки років хоробро і успішно протистоїмо такому ворогу — робить нам честь.
