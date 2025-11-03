Live
Кучма рассказал, как представлял себе Путина, и совпало ли с реальностью

Мир 11:58   03.11.2025
Леонид Кучма
экс-президент Украины
Кучма рассказал, как представлял себе Путина, и совпало ли с реальностью Фото: president.gov.ua

Я бы не сказал, что в моем воображении существовал некий «идеальный» Путин. Я же с самого начала учитывал, что он выходец из КГБ. Так как я его представлял, таким он в принципе и оказался: никогда не бывает искренним, но умеет привлечь к себе; говорит, будто вербует. И явно хорошо умеет это делать — посмотрите, сколько только на Западе агентуры себе навербовали… Путин – чрезвычайно опасный враг. Недооценивать его значит вредить нам самим. Тот факт, что мы уже столько лет храбро и успешно противостоим такому врагу, делает нам честь.

Автор: Леонид Кучма, экс-президент Украины
