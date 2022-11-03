В Харькове обстрелом повреждено предприятие и его автопарк (фото)
Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала фото с места ночного «прилета» в Харькове.
«2 ноября около 23:10 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району г. Харькова. Повреждены предприятие и автомобильная техника на его территории. Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о том, что из-за обстрела случился пожар — горело одноэтажное здание и троллейбус.
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Глава ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал, что ракет, ударивших по Харькову, было три. Цели достигла только дна, еще две попали в землю.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала фото с места ночного «прилета» в Харькове".