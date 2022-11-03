В Харькове обстрелом повреждено предприятие и его автопарк (фото)

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала фото с места ночного «прилета» в Харькове.

«2 ноября около 23:10 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району г. Харькова. Повреждены предприятие и автомобильная техника на его территории. Предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о том, что из-за обстрела случился пожар — горело одноэтажное здание и троллейбус.

Глава ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал, что ракет, ударивших по Харькову, было три. Цели достигла только дна, еще две попали в землю.