Харьков обстреляли ракетами С-300. Большинство ударило в землю — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ночного удара по Харькову.

«Вчера около 23:00 враг нанес удар 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, по г. Харькову. В Киевском районе 1 ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю. Предварительно, без пострадавших», — сообщил глава ХОВА. Олег Синегубов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Харькова возник пожар в одноэтажном хозяйственном здании. Также загорелся троллейбус. Мэр города Игорь Терехов информировал, что здание, по которому был «прилет» — административное.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Харьковщине под ударом оказались 22 населенных пункта. Большинство обстреляли из минометов, артиллерии и танков. Сильнее всего досталось Купянску, который упомянули в списке оказавшихся под авиа- и ракетными ударами, а также — обстрелом из РСЗО.