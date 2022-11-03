Харьков обстреляли ракетами С-300. Большинство ударило в землю — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ночного удара по Харькову.
«Вчера около 23:00 враг нанес удар 3 ракетами, предварительно ЗРК С-300, по г. Харькову. В Киевском районе 1 ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю. Предварительно, без пострадавших», — сообщил глава ХОВА. Олег Синегубов.
Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Харькова возник пожар в одноэтажном хозяйственном здании. Также загорелся троллейбус. Мэр города Игорь Терехов информировал, что здание, по которому был «прилет» — административное.
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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Харьковщине под ударом оказались 22 населенных пункта. Большинство обстреляли из минометов, артиллерии и танков. Сильнее всего досталось Купянску, который упомянули в списке оказавшихся под авиа- и ракетными ударами, а также — обстрелом из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ночного удара по Харькову".