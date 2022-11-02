«Прилеты» по Киевскому району: Терехов сообщил, куда попал враг
О трех «прилетах» по Киевскому району Харькова в результате обстрела армией РФ вечером 2 ноября сообщил городской голова Игорь Терехов.
Предварительно, по его словам, враг попал в административное нежилое здание.
«Информации о раненых или погибших пока нет», — написал Терехов.
Напомним, что три взрыва прогремели в Харькове около 23-х часов. Глава ОВА Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях, а советник главы облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила о пожаре после вражеских ударов.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 23:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трех «прилетах» по Киевскому району Харькова в результате обстрела армией РФ вечером 2 ноября сообщил городской голова Игорь Терехов.".