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«Прилеты» по Киевскому району: Терехов сообщил, куда попал враг

Происшествия 23:51   02.11.2022
Елена Нагорная
«Прилеты» по Киевскому району: Терехов сообщил, куда попал враг

О трех «прилетах» по Киевскому району Харькова в результате обстрела армией РФ вечером 2 ноября сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно, по его словам, враг попал в административное нежилое здание.

«Информации о раненых или погибших пока нет», — написал Терехов.

Напомним, что три взрыва прогремели в Харькове около 23-х часов. Глава ОВА Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях, а советник главы облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила о пожаре после вражеских ударов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 23:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трех «прилетах» по Киевскому району Харькова в результате обстрела армией РФ вечером 2 ноября сообщил городской голова Игорь Терехов.".