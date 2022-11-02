«Прилеты» по Киевскому району: Терехов сообщил, куда попал враг

О трех «прилетах» по Киевскому району Харькова в результате обстрела армией РФ вечером 2 ноября сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно, по его словам, враг попал в административное нежилое здание.

«Информации о раненых или погибших пока нет», — написал Терехов.

Напомним, что три взрыва прогремели в Харькове около 23-х часов. Глава ОВА Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях, а советник главы облсовета, волонтер Наталья Попова сообщила о пожаре после вражеских ударов.