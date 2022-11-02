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В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтвердил удары врага по городу

Происшествия 23:09   02.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтвердил удары врага по городу Фото: Вадим Беликов

Вечером 2 ноября в Харькове прогремели взрывы.

Первый взрыв прозвучал около 23:00, а после него было еще минимум два.

«Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!», — призвал глава ОВА Олег Синегубов.

Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена в регионе еще в 20:23.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 23:09;

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