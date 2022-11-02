В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтвердил удары врага по городу
Фото: Вадим Беликов
Вечером 2 ноября в Харькове прогремели взрывы.
Первый взрыв прозвучал около 23:00, а после него было еще минимум два.
«Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!», — призвал глава ОВА Олег Синегубов.
Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена в регионе еще в 20:23.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 ноября в Харькове прогремели взрывы.".