В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтвердил удары врага по городу

Вечером 2 ноября в Харькове прогремели взрывы.

Первый взрыв прозвучал около 23:00, а после него было еще минимум два.

«Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!», — призвал глава ОВА Олег Синегубов.

Стоит отметить, что воздушная тревога была объявлена в регионе еще в 20:23.