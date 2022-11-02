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Семь населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:25   02.11.2022
Елена Нагорная
Семь населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное, а на Купянском — в районе села Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.".