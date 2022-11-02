Семь населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное, а на Купянском — в районе села Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.".