Семь населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное, а на Купянском — в районе села Берестовое.