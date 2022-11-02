Сім населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне, а на Куп’янському – в районі села Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 18:25;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.".