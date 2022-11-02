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Сім населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:25   02.11.2022
Елена Нагорная
Сім населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне, а на Куп’янському – в районі села Берестове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 18:25;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.".