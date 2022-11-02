Сім населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне, а на Куп’янському – в районі села Берестове.

