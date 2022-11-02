Семеро поранених: у поліції розповіли подробиці ударів армії РФ по Вовчанську

П’ять жінок та двоє чоловіків постраждали внаслідок ворожих ударів по місту Вовчанськ Харківської області.

Із травмами різного ступеня тяжкості їх доправили до лікарні, повідомляють у прес-службі облуправління Нацполіції.

Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, дві багатоповерхівки та магазин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, вранці 2 листопада голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті обстрілів Вовчанська поранені чотири жінки та чоловік . Виліт ракет із території Бєлгородської області спостерігачі фіксували в районі 7:30. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Чи потрапив Вовчанськ саме під ракетний удар, голова ХОВА не уточнив.