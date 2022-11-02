Live
  • Середа 02.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.35
    • 🟢

Синєгубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей

Події 12:13   02.11.2022
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 листопада російська армія обстріляла Вовчанськ у Харківській області.

“У результаті обстрілів поранено чотирьох жінок і чоловіка”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Зазначимо, що виліт ракет із території Бєлгородської області спостерігачі фіксували в районі 7:30 ранку 1 листопада. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Чи потрапив Вовчанськ саме під ракетний удар, голова ХОВА не уточнив.

Крім того, Синєгубов повідомив про поранення ще одного мешканця Харківщини – він підірвався на міні.

“У с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі”, – написав Синєгубов.

Читайте також:  На Харківщині поранено матір та двоє дітей, діти в тяжкому стані — Синєгубов

Стан усіх постраждалих медики оцінюють як середній, вони в лікарнях.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:12
Неподалік Харкова чоловік підірвався на міні
08:55
На Харківщині поранено матір та двох дітей, діти в тяжкому стані
07:41
На Харківщині через обстріл горів будинок, поранено жінку та дитину – ДСНС
22:22
Трирічна дитина поранена внаслідок обстрілу Куп’янщини армією РФ – Тимошенко
20:22
По Харківщині росіяни знову запустили ракети – соцмережі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 12:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 листопада російська армія обстріляла Вовчанськ у Харківській області".