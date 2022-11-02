Синєгубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 листопада російська армія обстріляла Вовчанськ у Харківській області.
“У результаті обстрілів поранено чотирьох жінок і чоловіка”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Зазначимо, що виліт ракет із території Бєлгородської області спостерігачі фіксували в районі 7:30 ранку 1 листопада. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Чи потрапив Вовчанськ саме під ракетний удар, голова ХОВА не уточнив.
Крім того, Синєгубов повідомив про поранення ще одного мешканця Харківщини – він підірвався на міні.
“У с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі”, – написав Синєгубов.
Читайте також: На Харківщині поранено матір та двоє дітей, діти в тяжкому стані — Синєгубов
Стан усіх постраждалих медики оцінюють як середній, вони в лікарнях.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 12:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 листопада російська армія обстріляла Вовчанськ у Харківській області".