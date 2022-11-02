Синєгубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 листопада російська армія обстріляла Вовчанськ у Харківській області.

“У результаті обстрілів поранено чотирьох жінок і чоловіка”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Зазначимо, що виліт ракет із території Бєлгородської області спостерігачі фіксували в районі 7:30 ранку 1 листопада. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Чи потрапив Вовчанськ саме під ракетний удар, голова ХОВА не уточнив.

Крім того, Синєгубов повідомив про поранення ще одного мешканця Харківщини – він підірвався на міні.

“У с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі”, – написав Синєгубов.

Стан усіх постраждалих медики оцінюють як середній, вони в лікарнях.