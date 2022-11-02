Синегубов сообщил об утреннем обстреле Харьковщины: ранены пять человек

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что утром 2 ноября российская армия обстреляла Волчанск в Харьковской области.

«В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина», — написал Синегубов в telegram.

Отметим, что вылет ракет с территории Белгородской области наблюдатели фиксировали в районе 7:30 утра 1 ноября. В этот момент в регионе была оглашена воздушная тревога. Попал ли Волчанск именно под ракетный удар, глава ХОВА не уточнил.

Кроме того, Синегубов сообщил о ранении еще одного жителя Харьковщины — он подорвался на мине.

«В с. Александровка Богодуховского района на мине взорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле», — написал Синегубов.

Состояние всех пострадавших медики оценивают как среднее, они в больницах.