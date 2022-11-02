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Синегубов сообщил об утреннем обстреле Харьковщины: ранены пять человек

Происшествия 12:13   02.11.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил об утреннем обстреле Харьковщины: ранены пять человек

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что утром 2 ноября российская армия обстреляла Волчанск в Харьковской области.

«В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина», — написал Синегубов в telegram.

Отметим, что вылет ракет с территории Белгородской области наблюдатели фиксировали в районе 7:30 утра 1 ноября. В этот момент в регионе была оглашена воздушная тревога. Попал ли Волчанск именно под ракетный удар, глава ХОВА не уточнил.

Кроме того, Синегубов сообщил о ранении еще одного жителя Харьковщины — он подорвался на мине.

«В с. Александровка Богодуховского района на мине взорвался и получил ранение 37-летний комбайнер во время работы в поле», — написал Синегубов.

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Состояние всех пострадавших медики оценивают как среднее, они в больницах.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 12:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что утром 2 ноября российская армия обстреляла Волчанск в Харьковской области".