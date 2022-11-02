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На Харьковщине ранены мать и двое детей, дети в тяжелом состоянии — Синегубов

Происшествия 08:55   02.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине ранены мать и двое детей, дети в тяжелом состоянии — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненным данным, во время обстрела российской армией села Петропавловка в Купяняском районе ранения  получили двое малолетних детей.

«По уточненным данным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей — 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии», — написал глава ХОВА.

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    • Также, по его информации, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.

    Напомним, по данным ГСЧС, село Петропавловка россияне обстреляли 1 ноября в 16:35. Под удар попали три стоящие рядом частных дома. Начался пожар в доме, гараже и хозпостройках.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненным данным, во время обстрела российской армией села Петропавловка в Купяняском районе ранения  получили двое малолетних детей".