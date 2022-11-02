На Харьковщине ранены мать и двое детей, дети в тяжелом состоянии — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненным данным, во время обстрела российской армией села Петропавловка в Купяняском районе ранения получили двое малолетних детей.
«По уточненным данным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российского обстрела ранения получила мать 25 лет и 2 детей — 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии», — написал глава ХОВА.
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Также, по его информации, в Купянском районе с ранениями госпитализированы мужчины 76 и 62 лет. В Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован 70-летний мужчина.
Напомним, по данным ГСЧС, село Петропавловка россияне обстреляли 1 ноября в 16:35. Под удар попали три стоящие рядом частных дома. Начался пожар в доме, гараже и хозпостройках.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненным данным, во время обстрела российской армией села Петропавловка в Купяняском районе ранения получили двое малолетних детей".