На Харьковщине из-за обстрела горел дом, ранены женщина и ребенок — ГСЧС
В ГСЧС сообщают о трех пожарах, связанных с боевыми действиями, которые произошли в Харьковской области с 1 по 2 ноября.
Всего в регионе было 12 пожаров, три из них — из-за действий российской армии. Все — в Купянском районе.
«В 16:35 1 ноября в результате вражеских обстрелов села Петропавловка Купянского района произошли пожары на территории трех частных жилых домов, расположенных рядом. Горели жилой дом, гараж и 4 хозяйственные постройки на общей площади более 500 квадратных метров. В 20:33 все очаги пожара были ликвидированы. По предварительным данным получили ранения женщина 1997 г.р. и ребенок 2016 г.р.», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Читайте также: Трехлетний ребенок ранен вследствие обстрела Купянщины армией РФ — Тимошенко
Ранее замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщал о том, что трехлетний ребенок в селе Петропавловка получил взрывные травмы.
Кроме того, вчера из-за российского обстрела произошел пожар и в Двуречной.
«1 ноября в 15:01 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории административного здания лечебного учреждения в поселке Двуречная Купянского района. Площадь пожара составила около 250 кв. Силами ГСЧС в 16:00 пожар удалось ликвидировать», — сообщили спасатели.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине из-за обстрела горел дом, ранены женщина и ребенок — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщают о трех пожарах, связанных с боевыми действиями, которые произошли в Харьковской области с 1 по 2 ноября".