На Харьковщине из-за обстрела горел дом, ранены женщина и ребенок — ГСЧС

В ГСЧС сообщают о трех пожарах, связанных с боевыми действиями, которые произошли в Харьковской области с 1 по 2 ноября.

Всего в регионе было 12 пожаров, три из них — из-за действий российской армии. Все — в Купянском районе.

«В 16:35 1 ноября в результате вражеских обстрелов села Петропавловка Купянского района произошли пожары на территории трех частных жилых домов, расположенных рядом. Горели жилой дом, гараж и 4 хозяйственные постройки на общей площади более 500 квадратных метров. В 20:33 все очаги пожара были ликвидированы. По предварительным данным получили ранения женщина 1997 г.р. и ребенок 2016 г.р.», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Ранее замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщал о том, что трехлетний ребенок в селе Петропавловка получил взрывные травмы.

Кроме того, вчера из-за российского обстрела произошел пожар и в Двуречной.

«1 ноября в 15:01 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории административного здания лечебного учреждения в поселке Двуречная Купянского района. Площадь пожара составила около 250 кв. Силами ГСЧС в 16:00 пожар удалось ликвидировать», — сообщили спасатели.