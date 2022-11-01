Трехлетний ребенок ранен вследствие обстрела Купянщины армией РФ — Тимошенко

Трехлетний мальчик получил ранения в результате вражеского обстрела села Петропавловка Купянского района Харьковской области из реактивных систем залпового огня 1 ноября.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, ребенка с взрывными травмами доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь.