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Трехлетний ребенок ранен вследствие обстрела Купянщины армией РФ — Тимошенко

Происшествия 22:22   01.11.2022
Елена Нагорная
Трехлетний ребенок ранен вследствие обстрела Купянщины армией РФ — Тимошенко

Трехлетний мальчик получил ранения в результате вражеского обстрела села Петропавловка Купянского района Харьковской области из реактивных систем залпового огня 1 ноября.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, ребенка с взрывными травмами доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трехлетний мальчик получил ранения в результате вражеского обстрела села Петропавловка Купянского района Харьковской области из реактивных систем залпового огня 1 ноября.".