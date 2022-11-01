Трехлетний ребенок ранен вследствие обстрела Купянщины армией РФ — Тимошенко
Трехлетний мальчик получил ранения в результате вражеского обстрела села Петропавловка Купянского района Харьковской области из реактивных систем залпового огня 1 ноября.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, ребенка с взрывными травмами доставили в больницу, он получает всю необходимую помощь.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 22:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трехлетний мальчик получил ранения в результате вражеского обстрела села Петропавловка Купянского района Харьковской области из реактивных систем залпового огня 1 ноября.".