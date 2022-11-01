Трирічна дитина поранена внаслідок обстрілу Куп’янщини армією РФ – Тимошенко

Трирічний хлопчик отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області із реактивних систем залпового вогню 1 листопада.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, дитину з вибуховими травмами доправили до лікарні, вона отримує всю необхідну допомогу.