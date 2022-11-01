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Трирічна дитина поранена внаслідок обстрілу Куп’янщини армією РФ – Тимошенко

Події 22:22   01.11.2022
Олена Нагорна
Трирічна дитина поранена внаслідок обстрілу Куп’янщини армією РФ – Тимошенко Ambulance car speeding, blurred motion

Трирічний хлопчик отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області із реактивних систем залпового вогню 1 листопада.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, дитину з вибуховими травмами доправили до лікарні, вона отримує всю необхідну допомогу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 22:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трирічний хлопчик отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області із реактивних систем залпового вогню 1 листопада.".