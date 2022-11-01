15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку противник гатив із артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку – у районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Осиново.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території. ".