15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області як зі своєї, так і з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку противник гатив із артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку – у районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Осиново.