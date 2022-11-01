15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг бил из артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное и Чугуновка.
На Купянском направлении — в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое, Осиново.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории. ".