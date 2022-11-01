Live
  • Вторник 01.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.24
    • 🟢

15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:53   01.11.2022
Елена Нагорная
15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории. 

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное и Чугуновка.

На Купянском направлении — в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое, Осиново.

Читайте также: Били из артиллерии и РСЗО: подробности обстрела Купянского района (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:19
600 тысяч гривен украли на строительстве школьной спортплощадки в Харькове
18:18
В двух населенных пунктах под Харьковом двое суток не будет холодной воды
17:47
Поела рядовки: 16-летняя девушка с Лозовщины отравилась грибами
17:24
В Харькове три трамвая изменят движение
16:26
Пункты обогрева и генераторы. План Терехова, если Харьков будет без света

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 18:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории. ".