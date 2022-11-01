15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное и Чугуновка.

На Купянском направлении — в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое, Осиново.