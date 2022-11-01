Били из артиллерии и РСЗО: подробности обстрела Купянского района (фото)

Около 20-ти часов 31 октября российская армия обстреляла город Купянск и Купянский район Харьковской области из различного вооружения.

В частности, били из артиллерии, в результате чего был поврежден жилой дом и хозяйственное помещение. Стреляли и из РСЗО «Град», по предварительным данным, с временно оккупированной территории. В результате также были повреждены частные дома и хозяйственные постройки, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Под обстрелами оккупантов также оказался Купянский район. В поселке Ковшаровка была ранена женщина. Также повреждено здание учебного заведения в районе.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).