Обстрел Харьковщины: разрушен частный дом, тяжело ранена женщина — ХОВА

О последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В течение суток медики госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Пациентка в тяжелом состоянии», — сообщил Олег Синегубов.

Он отметил, что в Харькове ночь прошла без ударов россиян. Обстрелы зафиксировали в населенных пунктах, граничащие с линией фронта, в частности — в Купянском и Чугуевском районах.

Отметим, что, несмотря на отсутствие ночных обстрелов Харькова, в городе утром остановилось метро. Причин происшествия не сообщают, однако жители различных районов города отмечают падение напряжения в электросети.