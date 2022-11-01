Обстрел Харьковщины: разрушен частный дом, тяжело ранена женщина — ХОВА
О последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В течение суток медики госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Пациентка в тяжелом состоянии», — сообщил Олег Синегубов.
Он отметил, что в Харькове ночь прошла без ударов россиян. Обстрелы зафиксировали в населенных пунктах, граничащие с линией фронта, в частности — в Купянском и Чугуевском районах.
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Отметим, что, несмотря на отсутствие ночных обстрелов Харькова, в городе утром остановилось метро. Причин происшествия не сообщают, однако жители различных районов города отмечают падение напряжения в электросети.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".