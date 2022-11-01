Live
  • Вторник 01.11.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.24
    • 🟢

Обстрел Харьковщины: разрушен частный дом, тяжело ранена женщина — ХОВА

Происшествия 09:16   01.11.2022
Оксана Горун
Обстрел Харьковщины: разрушен частный дом, тяжело ранена женщина — ХОВА

О последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. 

«После 21 часа оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В течение суток медики госпитализировали женщину 50 лет, которая пострадала в результате обстрела в Ковшаровке Купянского района. Пациентка в тяжелом состоянии», — сообщил Олег Синегубов.

Он отметил, что в Харькове ночь прошла без ударов россиян. Обстрелы зафиксировали в населенных пунктах, граничащие с линией фронта, в частности — в Купянском и Чугуевском районах.

  • Читайте также: Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта

    • Отметим, что, несмотря на отсутствие ночных обстрелов Харькова, в городе утром остановилось метро. Причин происшествия не сообщают, однако жители различных районов города отмечают падение напряжения в электросети.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    22:11
    На бесплатные дрова претендуют 165 тысяч семей — распоряжение Синегубова
    20:57
    Враг вновь ударил ракетами по Харьковщине
    18:49
    Синегубов сообщил о проблемах с подачей воды и остановке теплопредприятия
    15:46
    «В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха
    13:52
    На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрел Харьковщины: разрушен частный дом, тяжело ранена женщина — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".