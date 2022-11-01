Обстріл Харківщини: зруйновано приватний будинок, тяжко поранено жінку – ХОВА

Про наслідки російського обстрілу Харківської області за добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйновано житловий будинок. Жертв і постраждалих немає. Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу в Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка в тяжкому стані”, – повідомив Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в Харкові ніч пройшла без ударів росіян. Обстріли зафіксували в населених пунктах, що межують із лінією фронту, зокрема – в Куп’янському та Чугуївському районах.

Зазначимо, що незважаючи на відсутність нічних обстрілів Харкова, в місті вранці зупинилося метро. Причини події не повідомляють, проте жителі різних районів міста відзначають падіння напруги в електромережі.