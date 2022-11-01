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Обстріл Харківщини: зруйновано приватний будинок, тяжко поранено жінку – ХОВА

Події 09:16   01.11.2022
Оксана Горун
Обстріл Харківщини: зруйновано приватний будинок, тяжко поранено жінку – ХОВА

Про наслідки російського обстрілу Харківської області за добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. 

“Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйновано житловий будинок. Жертв і постраждалих немає. Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу в Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка в тяжкому стані”, – повідомив Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в Харкові ніч пройшла без ударів росіян. Обстріли зафіксували в населених пунктах, що межують із лінією фронту, зокрема – в Куп’янському та Чугуївському районах.

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    • Зазначимо, що незважаючи на відсутність нічних обстрілів Харкова, в місті вранці зупинилося метро. Причини події не повідомляють, проте жителі різних районів міста відзначають падіння напруги в електромережі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки російського обстрілу Харківської області за добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".