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У Харкові знову зупинилося метро

Суспільство 08:49   01.11.2022
Оксана Горун
У Харкові знову зупинилося метро

Рух поїздів у метро в Харкові тимчасово припинено, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” сказано в повідомленні пресслужби підприємства.

Про причини зупинки не поінформували. Нагадаємо, після вчорашнього ракетного обстрілу Харківщини в місті почалися перебої з електрикою. Через це потяги в метро зупинилися на три години. Після цього вдалося відновити рух – для початку на найдовшій Холодногірсько-заводській гілці. Рух повністю відновили надвечір – цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердив речник метрополітену, радник міського голови В’ячеслав Хитрін.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро в Харкові тимчасово припинено, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”".