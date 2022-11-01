У Харкові знову зупинилося метро
Рух поїздів у метро в Харкові тимчасово припинено, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – сказано в повідомленні пресслужби підприємства.
Про причини зупинки не поінформували. Нагадаємо, після вчорашнього ракетного обстрілу Харківщини в місті почалися перебої з електрикою. Через це потяги в метро зупинилися на три години. Після цього вдалося відновити рух – для початку на найдовшій Холодногірсько-заводській гілці. Рух повністю відновили надвечір – цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердив речник метрополітену, радник міського голови В’ячеслав Хитрін.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро в Харкові тимчасово припинено, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”".