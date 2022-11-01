У Харкові знову зупинилося метро

Рух поїздів у метро в Харкові тимчасово припинено, повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – сказано в повідомленні пресслужби підприємства.

Про причини зупинки не поінформували. Нагадаємо, після вчорашнього ракетного обстрілу Харківщини в місті почалися перебої з електрикою. Через це потяги в метро зупинилися на три години. Після цього вдалося відновити рух – для початку на найдовшій Холодногірсько-заводській гілці. Рух повністю відновили надвечір – цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердив речник метрополітену, радник міського голови В’ячеслав Хитрін.