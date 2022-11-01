В Харькове опять остановилось метро

Движение поездов в метро в Харькове временно приостановлено, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

О причинах остановки не проинформировали. Напомним, после вчерашнего ракетного обстрела Харьковщины в городе начались перебои с электричеством. Из-за этого поезда в метро остановились на три часа. После удалось восстановить движение — для начала на самой длинной Холодногорско-заводской ветке. Движение полностью восстановили к вечеру — эту инфомацию МГ «Объектив» подтведил спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин.