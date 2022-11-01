В Харькове опять остановилось метро
Движение поездов в метро в Харькове временно приостановлено, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сказано в сообщении пресс-службы предприятия.
О причинах остановки не проинформировали. Напомним, после вчерашнего ракетного обстрела Харьковщины в городе начались перебои с электричеством. Из-за этого поезда в метро остановились на три часа. После удалось восстановить движение — для начала на самой длинной Холодногорско-заводской ветке. Движение полностью восстановили к вечеру — эту инфомацию МГ «Объектив» подтведил спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов в метро в Харькове временно приостановлено, сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»".