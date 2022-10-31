Live
  • Понедельник 31.10.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🟢

Движение в Харьковском метрополитене полностью восстановлено

Общество 17:22   31.10.2022
Елена Нагорная
Движение в Харьковском метрополитене полностью восстановлено

Восстановлено движение по всем трем линиям Харьковского метрополитена — Салтовской, Алексеевской и Холодногорско-заводской.

Об этом МГ «Объектив» сообщил спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин.

Он уточнил, что около 11-ти часов запустили Холодногорско-заводскую линию, но вскоре движение вновь было приостановлено, и сейчас возобновлено на всех трех линиях.

Напомним, что 31 октября около 8:15 российские военные совершили ракетный обстрел Харькова и Чугуевского района. В результате повреждены два объекта критической инфраструктуры. В Харькове не работало метро и наземный электротранспорт.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:10
Еда, стройматериалы и лекарства. В Харьков прибыла помощь из Франции
15:46
«В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха
12:37
Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта
11:17
В Харькове запустили одну из веток метро
08:14
В Харькове остановилось метро, жителям советуют экономить заряд на телефонах

  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Движение в Харьковском метрополитене полностью восстановлено»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 17:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановлено движение по всем трем линиям Харьковского метрополитена — Салтовской, Алексеевской и Холодногорско-заводской".