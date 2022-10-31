Движение в Харьковском метрополитене полностью восстановлено

Восстановлено движение по всем трем линиям Харьковского метрополитена — Салтовской, Алексеевской и Холодногорско-заводской.

Об этом МГ «Объектив» сообщил спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин.

Он уточнил, что около 11-ти часов запустили Холодногорско-заводскую линию, но вскоре движение вновь было приостановлено, и сейчас возобновлено на всех трех линиях.

Напомним, что 31 октября около 8:15 российские военные совершили ракетный обстрел Харькова и Чугуевского района. В результате повреждены два объекта критической инфраструктуры. В Харькове не работало метро и наземный электротранспорт.