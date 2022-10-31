Рух у Харківському метрополітені повністю відновлено

Відновлено рух по всіх трьох лініях Харківського метрополітену – Салтівській, Олексіївській та Холодногірсько-заводській.

Про це МГ “Об’єктив” повідомив речник метрополітену, радник міського голови В’ячеслав Хитрін.

Він уточнив, що близько 11-ї години запустили Холодногірсько-заводську лінію, але незабаром рух знову було припинено, і зараз відновлено на всіх трьох лініях.

Нагадаємо, що 31 жовтня близько 8:15 російські військові здійснили ракетний обстріл Харкова та Чугуївського району. У результаті пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури. У Харкові не працювало метро та наземний електротранспорт.