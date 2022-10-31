У Харкові запустили одну з гілок метро

Після ранкового обстрілу поїзди в метро в Харкові зупинилися на три години.

Об 11:02 пресслужба КП “Харківський метрополітен” поінформувала, що рух поїздів удалося відновити частково.

“Рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії – відновлено, – сказано у повідомленні пресслужби метро. – Про відновлення руху на Салтівській та Олексіївській лініях метрополітену повідомимо додатково”.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація в місті “досить складна”. Міський електротранспорт так і не працює, на маршрути вийшли автобуси. Крім того, в багатьох районах – перебої з водопостачанням. Причина нових комунальних складнощів – у ракетному ударі по критичній інфраструктурі, який завдали близько 8-ї ранку з території Бєлгородської області РФ.