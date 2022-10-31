Live
  • Понеділок 31.10.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🟢

У Харкові запустили одну з гілок метро

Суспільство 11:17   31.10.2022
Оксана Горун
У Харкові запустили одну з гілок метро

Після ранкового обстрілу поїзди в метро в Харкові зупинилися на три години.

Об 11:02 пресслужба КП “Харківський метрополітен” поінформувала, що рух поїздів удалося відновити частково.

“Рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії – відновлено, – сказано у повідомленні пресслужби метро. – Про відновлення руху на Салтівській та Олексіївській лініях метрополітену повідомимо додатково”.

  • Читайте також: У Харкові після вибухів зупинилося метро: рух відновили (оновлено)

    • Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація в місті “досить складна”. Міський електротранспорт так і не працює, на маршрути вийшли автобуси. Крім того, в багатьох районах – перебої з водопостачанням. Причина нових комунальних складнощів – у ракетному ударі по критичній інфраструктурі, який завдали близько 8-ї ранку з території Бєлгородської області РФ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:06
    У Харкові є проблеми з водопостачанням – Терехов
    08:22
    У Харкові два “прильоти” – Терехов
    08:14
    У Харкові зупинилося метро, мешканцям радять берегти заряд на телефонах
    14:41
    За місяць кількість пасажирів метро Харкова виросла на один мільйон
    15:45
    Терехов просить поліцію Харкова посилити патрулювання Північної Салтівки

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові запустили одну з гілок метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ранкового обстрілу поїзди в метро в Харкові зупинилися на три години".