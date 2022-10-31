У Харкові запустили одну з гілок метро
Після ранкового обстрілу поїзди в метро в Харкові зупинилися на три години.
Об 11:02 пресслужба КП “Харківський метрополітен” поінформувала, що рух поїздів удалося відновити частково.
“Рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії – відновлено, – сказано у повідомленні пресслужби метро. – Про відновлення руху на Салтівській та Олексіївській лініях метрополітену повідомимо додатково”.
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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація в місті “досить складна”. Міський електротранспорт так і не працює, на маршрути вийшли автобуси. Крім того, в багатьох районах – перебої з водопостачанням. Причина нових комунальних складнощів – у ракетному ударі по критичній інфраструктурі, який завдали близько 8-ї ранку з території Бєлгородської області РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ранкового обстрілу поїзди в метро в Харкові зупинилися на три години".