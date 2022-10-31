В Харькове запустили одну из веток метро

После утреннего обстрела поезда в метро в Харькове остановились на три часа.

В 11:02 пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» проинформировала, что движение поездов удалось возобновить частично.

«Движение поездов на Холодногорско-заводской линии – восстановлено, — сказано в сообщении пресс-службы метро. — О возобновлении движения на Салтовской и Алексеевской линиях метрополитена сообщим дополнительно».

Читайте также: За месяц количество пассажиров метро Харькова выросло на один миллион

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация в городе «довольно сложная». Городской электротранспорт так и не работает, на маршруты вышли автобусы. Кроме того, во многих районах — перебои с водоснабжением. Причина новых коммунальных сложностей — в ракетном ударе по критической инфраструктуре, который нанесли около 8 утра с территории Белгородской области РФ.