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В Харькове запустили одну из веток метро

Общество 11:17   31.10.2022
Оксана Горун
В Харькове запустили одну из веток метро

После утреннего обстрела поезда в метро в Харькове остановились на три часа.

В 11:02 пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» проинформировала, что движение поездов удалось возобновить частично.

«Движение поездов на Холодногорско-заводской линии – восстановлено, — сказано в сообщении пресс-службы метро. — О возобновлении движения на Салтовской и Алексеевской линиях метрополитена сообщим дополнительно».

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    • Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация в городе «довольно сложная». Городской электротранспорт так и не работает, на маршруты вышли автобусы. Кроме того, во многих районах — перебои с водоснабжением. Причина новых коммунальных сложностей — в ракетном ударе по критической инфраструктуре, который нанесли около 8 утра с территории Белгородской области РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 11:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После утреннего обстрела поезда в метро в Харькове остановились на три часа".