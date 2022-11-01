Били з артилерії та РСЗВ: подробиці обстрілу Куп’янського району (фото)
Близько 20-ї години 31 жовтня російська армія обстріляла місто Куп’янськ та Куп’янський район Харківської області з різного озброєння.
Зокрема, били з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок та господарське приміщення. Стріляли і з РСЗВ “Град”, за попередніми даними, із тимчасово окупованої території. У результаті також було пошкоджено приватні доми та господарські будівлі, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Під обстрілом окупантів також опинився Куп’янський район. У селищі Ківшарівка було поранено жінку. Також пошкоджено будівлю навчального закладу у районі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 18:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20-ї години 31 жовтня російська армія обстріляла місто Куп’янськ та Куп’янський район Харківської області з різного озброєння.".