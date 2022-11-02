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На Харківщині через обстріл горів будинок, поранено жінку та дитину – ДСНС

Події 07:41   02.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині через обстріл горів будинок, поранено жінку та дитину – ДСНС

У ДСНС повідомляють про три пожежі, пов’язані з бойовими діями, що сталися на Харківщині з 1 по 2 листопада.

Загалом у регіоні було 12 пожеж, три з них – через дії російської армії. Усі – в Куп’янському районі.

“О 16:35 1 листопада в результаті ворожих обстрілів села Петропавлівка Куп‘янського району сталися пожежі на території трьох приватних житлового домоволодінь, що розташовані поруч. Горіли житловий будинок, гараж та 4 господарчі споруди на загальній площі понад 500 квадратних метрів. О 20:33 усі осередки пожежі були ліквідовані. За попередніми даними отримали поранення жінка 1997 р.н. та дитина 2016 р.н.”, – повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

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Раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомляв про те, що трирічна дитина в селі Петропавлівка отримала вибухові травми.

Крім того, вчора через російський обстріл сталася пожежа й у Дворічній.

“1 листопада о 15:01 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася в результаті ворожого обстрілу на території адміністративної будівлі лікувального закладу у селищі Дворічна Куп’янського району. Площа пожежі склала близько 250 кв.м. Силами ДСНС о 16:00 пожежу вдалось ліквідувати”, – повідомили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 07:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомляють про три пожежі, пов’язані з бойовими діями, що сталися на Харківщині з 1 по 2 листопада".