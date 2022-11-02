На Харківщині поранено матір та двох дітей, діти в тяжкому стані
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за уточненими даними, під час обстрілу російською армією села Петропавлівка в Куп’янському районі поранення отримали двоє малолітніх дітей.
“За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп’янського району в результаті російського обстрілу поранення отримала мати 25 років і 2 дітей – 4-річний хлопчик і 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти в тяжкому стані”, – написав голова ХОВА.
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Також, за його інформацією, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. У Чугуївському районі отримав поранення та був госпіталізований 70-річний чоловік.
Нагадаємо, за даними ДСНС, село Петропавлівка росіяни обстріляли 1 листопада о 16:35. Під ударом опинилися три приватні будинки, що розташовані поруч. Почалася пожежа в будинку, гаражі та господарських будівлях.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за уточненими даними, під час обстрілу російською армією села Петропавлівка в Куп’янському районі поранення отримали двоє малолітніх дітей".