Семеро раненых: в полиции рассказали подробности ударов армии РФ по Волчанску

Пять женщин и двое мужчин пострадали в результате вражеских ударов по городу Волчанск Харьковской области.

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Повреждены четыре частных жилых дома, две многоэтажки и магазин.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, утром 2 ноября глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов Волчанска ранены четыре женщины и мужчина. Вылет ракет с территории Белгородской области наблюдатели фиксировали в районе 7:30. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Попал ли Волчанск именно под ракетный удар, глава ХОВА не уточнил.