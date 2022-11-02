Семеро раненых: в полиции рассказали подробности ударов армии РФ по Волчанску
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Пять женщин и двое мужчин пострадали в результате вражеских ударов по городу Волчанск Харьковской области.
С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Повреждены четыре частных жилых дома, две многоэтажки и магазин.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, утром 2 ноября глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов Волчанска ранены четыре женщины и мужчина. Вылет ракет с территории Белгородской области наблюдатели фиксировали в районе 7:30. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Попал ли Волчанск именно под ракетный удар, глава ХОВА не уточнил.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять женщин и двое мужчин пострадали в результате вражеских ударов по городу Волчанск Харьковской области.".