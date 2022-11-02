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У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов підтвердив удари ворога по місту

Події 23:09   02.11.2022
Елена Нагорная
У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов підтвердив удари ворога по місту

Увечері 2 листопада у Харкові пролунали вибухи.

Перший вибух прогримів близько 23:00, а після нього було ще щонайменше два.

“Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!”, – закликав голова ОВА Олег Синєгубов.

Варто зазначити, що повітряну тривогу було оголошено в регіоні ще о 20:23.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 23:09;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 2 листопада у Харкові пролунали вибухи.".