У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов підтвердив удари ворога по місту

Увечері 2 листопада у Харкові пролунали вибухи.

Перший вибух прогримів близько 23:00, а після нього було ще щонайменше два.

“Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!”, – закликав голова ОВА Олег Синєгубов.

Варто зазначити, що повітряну тривогу було оголошено в регіоні ще о 20:23.