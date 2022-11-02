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“Прильоти” по Київському району: Терехов повідомив, куди влучив ворог

Події 23:51   02.11.2022
Олена Нагорна
“Прильоти” по Київському району: Терехов повідомив, куди влучив ворог

Про три “прильоти” по Київському району Харкова внаслідок обстрілу армією РФ увечері 2 листопада повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, за його словами, ворог влучив в адміністративну нежитлову будівлю.

“Інформації про поранених чи загиблих поки що немає”, – написав Терехов.

Нагадаємо, що три вибухи пролунали в Харкові близько 23-ї години. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав містян залишатися в укриттях, а радниця голови облради, волонтерка Наталя Попова повідомила про пожежу після ворожих ударів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 23:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про три “прильоти” по Київському району Харкова внаслідок обстрілу армією РФ увечері 2 листопада повідомив міський голова Ігор Терехов.".