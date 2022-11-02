“Прильоти” по Київському району: Терехов повідомив, куди влучив ворог

Про три “прильоти” по Київському району Харкова внаслідок обстрілу армією РФ увечері 2 листопада повідомив міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, за його словами, ворог влучив в адміністративну нежитлову будівлю.

“Інформації про поранених чи загиблих поки що немає”, – написав Терехов.

Нагадаємо, що три вибухи пролунали в Харкові близько 23-ї години. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав містян залишатися в укриттях, а радниця голови облради, волонтерка Наталя Попова повідомила про пожежу після ворожих ударів.