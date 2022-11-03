Харків обстріляли ракетами С-300 Більшість ударила в землю – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки нічного удару по Харкову.
“Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харкову. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет потрапила в землю. Попередньо, без постраждалих”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше в ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Харкова виникла пожежа в одноповерховій господарській будівлі. Також спалахнув тролейбус. Мер міста Ігор Терехов інформував, що будівля, по якій був “приліт”, – адміністративна.
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За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині під ударом опинилися 22 населені пункти. Більшість обстріляли з мінометів, артилерії та танків. Найсильніше дісталося Куп’янську, який згадали у списку тих, що опинилися під авіа- та ракетними ударами, а також – обстрілом з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки нічного удару по Харкову".