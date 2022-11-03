Live
  • Четвер 03.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.22
    • 🟢

Харків обстріляли ракетами С-300 Більшість ударила в землю – Синєгубов

Події 08:31   03.11.2022
Оксана Горун
Харків обстріляли ракетами С-300 Більшість ударила в землю – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки нічного удару по Харкову.

“Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харкову. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет потрапила в землю. Попередньо, без постраждалих”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше в ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Харкова виникла пожежа в одноповерховій господарській будівлі. Також спалахнув тролейбус. Мер міста Ігор Терехов інформував, що будівля, по якій був “приліт”, – адміністративна.

  • Читайте також: На Харківщині поранено матір та двох дітей, діти в тяжкому стані

    • За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині під ударом опинилися 22 населені пункти. Більшість обстріляли з мінометів, артилерії та танків. Найсильніше дісталося Куп’янську, який згадали у списку тих, що опинилися під авіа- та ракетними ударами, а також – обстрілом з РСЗВ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:41
    На Харківщині за добу через обстріли поранено шістьох людей, одна загибла
    08:46
    За добу на Харківщині 2 сільгосппрацівника підірвалися на мінах, 1 загинув
    07:52
    Нічний обстріл Харкова: у ДСНС повідомили, що горіла будівля та тролейбус
    23:51
    “Прильоти” по Київському району: Терехов повідомив, куди влучив ворог
    23:09
    У Харкові прогриміли вибухи: Синєгубов підтвердив удари ворога по місту

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків обстріляли ракетами С-300 Більшість ударила в землю – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки нічного удару по Харкову".