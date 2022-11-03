Харків обстріляли ракетами С-300 Більшість ударила в землю – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки нічного удару по Харкову.

“Вчора близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харкову. У Київському районі 1 ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет потрапила в землю. Попередньо, без постраждалих”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше в ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Харкова виникла пожежа в одноповерховій господарській будівлі. Також спалахнув тролейбус. Мер міста Ігор Терехов інформував, що будівля, по якій був “приліт”, – адміністративна.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині під ударом опинилися 22 населені пункти. Більшість обстріляли з мінометів, артилерії та танків. Найсильніше дісталося Куп’янську, який згадали у списку тих, що опинилися під авіа- та ракетними ударами, а також – обстрілом з РСЗВ.