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Куп’янськ потрапив під потужний обстріл, постраждав ще 21 населений пункт

Події 07:19   03.11.2022
Олексій Наумов
Куп’янськ потрапив під потужний обстріл, постраждав ще 21 населений пункт

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл Харківщини минулої доби, нічний обстріл Харкова у зведенні на 6 ранку не згадано, але є інформація про “прильоти” в Куп’янськ.

“За минулу добу противник завдав 3 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області”, – сказано в ранковому зведенні.

Окрім потужного удару по Куп’янську, російська армія продовжила обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів у різних точках Харківської області.

Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області“, – зазначили в ГШ.

На Куп’янському напрямку по селах та селищах били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Дісталося районам населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка.

  • Читайте також: Сім населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

    • Нагадаємо, близько 23 години 2 листопада вибухи пролунали в Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” в Київському районі. За останніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 07:19;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл Харківщини минулої доби, нічний обстріл Харкова у зведенні на 6 ранку не згадано, але є інформація про “прильоти” в Куп’янськ".