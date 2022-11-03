Куп’янськ потрапив під потужний обстріл, постраждав ще 21 населений пункт

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл Харківщини минулої доби, нічний обстріл Харкова у зведенні на 6 ранку не згадано, але є інформація про “прильоти” в Куп’янськ.

“За минулу добу противник завдав 3 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області”, – сказано в ранковому зведенні.

Окрім потужного удару по Куп’янську, російська армія продовжила обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів у різних точках Харківської області.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області“, – зазначили в ГШ.

На Куп’янському напрямку по селах та селищах били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Дісталося районам населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка.

Нагадаємо, близько 23 години 2 листопада вибухи пролунали в Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” в Київському районі. За останніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.