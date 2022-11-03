Купянск попал под мощный обстрел пострадал еще 21 населенный пункт Харьковщины

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Харьковщины за минувшие сутки, ночной обстрел Харькова в сводке на 6 утра не упомянут, но есть информация о «прилетах» в Купянск.

«За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области», — сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Помимо мощного удара по Купянску, российская армия продолжила обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов в различных точках Харьковской области.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огурцово, Охримовка, Сосновна, Старица, Стрелечья и Хрипуны Харьковской области», — отметили в ГШ.

На Купянском направлении по селам и поселкам били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Досталось районам Берестово, Двуречной, Каменки, Крахмального и Фиголовки.

Напомним, около 23 часов 2 ноября взрывы прогремели в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в Киевском районе. По последним данным, обошлось без жертв и пострадавших.