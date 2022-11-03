Нічний обстріл Харкова: у ДСНС повідомили, що горіла будівля та тролейбус

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про наслідки ракетного удару по Харкову, які сталися близько 23 години 2 листопада.

“Близько 23:00 Київський район Харкова зазнав чергового масованого ракетного удару. Внаслідок влучання однієї з ракет зайнялася одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус”, – повідомили рятувальники.

За інформацією ДСНС, площа пожежі становила 13 кв. метрів. Пожежу загасили о 23:54. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Київському районі міста. “Прильоти” підтвердив мер Ігор Терехов. Він повідомив, що ворог поцілив по адміністративній нежитловій будівлі.