Нічний обстріл Харкова: у ДСНС повідомили, що горіла будівля та тролейбус
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про наслідки ракетного удару по Харкову, які сталися близько 23 години 2 листопада.
“Близько 23:00 Київський район Харкова зазнав чергового масованого ракетного удару. Внаслідок влучання однієї з ракет зайнялася одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус”, – повідомили рятувальники.
За інформацією ДСНС, площа пожежі становила 13 кв. метрів. Пожежу загасили о 23:54. Постраждалих немає.
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Нагадаємо, вибухи пролунали в Київському районі міста. “Прильоти” підтвердив мер Ігор Терехов. Він повідомив, що ворог поцілив по адміністративній нежитловій будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 07:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про наслідки ракетного удару по Харкову, які сталися близько 23 години 2 листопада".