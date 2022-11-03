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Ночной обстрел Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело здание и троллейбус

Происшествия 07:52   03.11.2022
Оксана Горун
Ночной обстрел Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело здание и троллейбус

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях ракетного удара по Харькову, которые произошли около 23 часов 2 ноября.

«Около 23:00 Киевский район Харькова подвергся очередному массированному ракетному удару. В результате попадания одной из ракет занялось одноэтажное здание хозяйственного назначения и троллейбус», — сообщили спасатели.

По информации ГСЧС, площадь пожара составили 13 кв. метров. Пожар погасили в 23:54. Пострадавших нет.

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    • Напомним, взрывы прогремели в Киевском районе города. «Прилеты» подтвердил мэр Игорь Терехов. Он сообщил, что враг попал в административное нежилое здание.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 07:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях ракетного удара по Харькову, которые произошли около 23 часов 2 ноября".