Ночной обстрел Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело здание и троллейбус
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях ракетного удара по Харькову, которые произошли около 23 часов 2 ноября.
«Около 23:00 Киевский район Харькова подвергся очередному массированному ракетному удару. В результате попадания одной из ракет занялось одноэтажное здание хозяйственного назначения и троллейбус», — сообщили спасатели.
По информации ГСЧС, площадь пожара составили 13 кв. метров. Пожар погасили в 23:54. Пострадавших нет.
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Напомним, взрывы прогремели в Киевском районе города. «Прилеты» подтвердил мэр Игорь Терехов. Он сообщил, что враг попал в административное нежилое здание.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 07:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях ракетного удара по Харькову, которые произошли около 23 часов 2 ноября".