Ночной обстрел Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело здание и троллейбус

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях ракетного удара по Харькову, которые произошли около 23 часов 2 ноября.

«Около 23:00 Киевский район Харькова подвергся очередному массированному ракетному удару. В результате попадания одной из ракет занялось одноэтажное здание хозяйственного назначения и троллейбус», — сообщили спасатели.

По информации ГСЧС, площадь пожара составили 13 кв. метров. Пожар погасили в 23:54. Пострадавших нет.

Напомним, взрывы прогремели в Киевском районе города. «Прилеты» подтвердил мэр Игорь Терехов. Он сообщил, что враг попал в административное нежилое здание.