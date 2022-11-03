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У Харкові обстрілом пошкоджено підприємство та його автопарк (фото)

Події 10:26   03.11.2022
Оксана Горун
У Харкові обстрілом пошкоджено підприємство та його автопарк (фото)

Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала фото з місця нічного “прильоту” в Харкові.

“2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території. Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокурори на місці обстрілу Харкова 3 листопада

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили про те, що через обстріл сталася пожежа – горіла одноповерхова будівля та тролейбус.

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    • У Харкові після обстрілу згорів тролейбус уночі 3 листопада

    Голова ХОВА Олег Синєгубов пізніше поінформував, що ракет, які вдарили по Харкову, було три. Цілі досягла лише дна, ще дві влучили в землю.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала фото з місця нічного “прильоту” в Харкові".