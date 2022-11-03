У Харкові обстрілом пошкоджено підприємство та його автопарк (фото)
Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала фото з місця нічного “прильоту” в Харкові.
“2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території. Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили про те, що через обстріл сталася пожежа – горіла одноповерхова будівля та тролейбус.
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Голова ХОВА Олег Синєгубов пізніше поінформував, що ракет, які вдарили по Харкову, було три. Цілі досягла лише дна, ще дві влучили в землю.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала фото з місця нічного “прильоту” в Харкові".