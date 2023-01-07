В городе на Харьковщине дворники нашли мины на остановке транспорта
Дворники КП «Благоустройство города Изюма» обнаружили мины «Лепесток» во время уборки территории.
О происшествии сообщила пресс-служба Изюмского горсовета.
«Во время уборки остановок и трассы на Школьной дворниками КП «Благоустройство города Изюма» были найдены две мины «Лепесток». Вызвав МЧС и оградив опасную зону, несмотря на риск, работники предприятия пошли дальше заниматься своей непосредственной работой», — отметили в мэрии.
Напомним, на Харьковщине продолжается разминирование. С 8 сентября, по последним данным, пиротехники ГСЧС обследовали 1842 га территории и обезвредили 48 645 взрывоопасных предметов. Однако минная опасность остается высокой. Всех жителей области — в первую очередь деоккупированных территорий — просят не ходить в леса, а также — по заросшим травой участкам.
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В ГСЧС напоминают, что в случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, его ни в коем случае нельзя касаться. Также рядом с потенциальной взрывчаткой нельзя пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв). Самое правильное решение — отойти подальше и вызвать на место спасателей по телефону «101».
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 14:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дворники КП «Благоустройство города Изюма» обнаружили мины «Лепесток» во время уборки территории".