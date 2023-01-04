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При разминировании на Харьковщине погиб подполковник ГСЧС

Происшествия 19:36   04.01.2023
Оксана Горун
При разминировании на Харьковщине погиб подполковник ГСЧС Фото: facebook ГСЧС

Трагедия случилась сегодня, 4 января. Погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

О гибели коллеги сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Сегодня, 4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе – во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области. Его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет», — прокомментировали в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась сегодня, 4 января. Погиб начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области".