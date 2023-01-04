Під час розмінування на Харківщині загинув підполковник ДСНС

Трагедія сталася сьогодні, 4 січня. Загинув начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Тернопільській області.

Про загибель колеги повідомили у пресслужбі ДСНС України.

“Сьогодні, 4 січня, в колективі ДСНС сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш колега Сергій Гоцуляк, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Його життя обірвалось у віці 42 років”, – прокоментували в ДСНС.