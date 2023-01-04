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На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці

Події 15:59   04.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці

Поліція повідомила про те, що на Харківщині через невідомий вибуховий предмет постраждав житель Балаклії.

Чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі у місті Балаклія. Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП 4 січня близько 09:10. Встановлено, що чоловік пішов до лісу збирати сухостій та підірвався на невідомому вибуховому предметі. З травмами його доставили до місцевого медичного закладу“, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

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Нагадаємо, що перед Новим роком випадки підривів на мінах Харківщини почастішали. Люди вирушили до лісу за ялинками та просто на прогулянки. У поліції та ДСНС нагадують, що ліси Харківської області, особливо ті, що знаходилися на тимчасово окупованих територіях, є небезпечними.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про те, що на Харківщині через невідомий вибуховий предмет постраждав житель Балаклії".