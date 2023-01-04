На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці
Поліція повідомила про те, що на Харківщині через невідомий вибуховий предмет постраждав житель Балаклії.
“Чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі у місті Балаклія. Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП 4 січня близько 09:10. Встановлено, що чоловік пішов до лісу збирати сухостій та підірвався на невідомому вибуховому предметі. З травмами його доставили до місцевого медичного закладу“, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
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Нагадаємо, що перед Новим роком випадки підривів на мінах Харківщини почастішали. Люди вирушили до лісу за ялинками та просто на прогулянки. У поліції та ДСНС нагадують, що ліси Харківської області, особливо ті, що знаходилися на тимчасово окупованих територіях, є небезпечними.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 15:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про те, що на Харківщині через невідомий вибуховий предмет постраждав житель Балаклії".