На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке

Полиция сообщила о том, что на Харьковщине из-за неизвестного взрывного предмета пострадал житель Балаклеи.

«Мужчина взорвался на неизвестном взрывном предмете в городе Балаклея. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 Изюмского РУП 4 января около 09:10. Установлено, что мужчина пошел в лес собирать сухостой и подорвался на неизвестном взрывном предмете. С травмами его доставили в местное медицинское учреждение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, что перед Новым годом случаи подрывов на минах на Харьковщине участились. Люди отправились в лес за елками и просто на прогулки. В полиции и ГСЧС напоминают, что леса Харьковской области, особенно те, которые находились на временно оккупированных территориях, опасны.