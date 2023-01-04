На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке
Полиция сообщила о том, что на Харьковщине из-за неизвестного взрывного предмета пострадал житель Балаклеи.
«Мужчина взорвался на неизвестном взрывном предмете в городе Балаклея. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 Изюмского РУП 4 января около 09:10. Установлено, что мужчина пошел в лес собирать сухостой и подорвался на неизвестном взрывном предмете. С травмами его доставили в местное медицинское учреждение», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Напомним, что перед Новым годом случаи подрывов на минах на Харьковщине участились. Люди отправились в лес за елками и просто на прогулки. В полиции и ГСЧС напоминают, что леса Харьковской области, особенно те, которые находились на временно оккупированных территориях, опасны.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 15:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о том, что на Харьковщине из-за неизвестного взрывного предмета пострадал житель Балаклеи".