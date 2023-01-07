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У місті на Харківщині двірники знайшли міни на зупинці транспорту

Події 14:12   07.01.2023
Оксана Горун
У місті на Харківщині двірники знайшли міни на зупинці транспорту Фото: Ізюмська міськрада

Двірники КП “Благоустрій міста Ізюма” виявили міни “Пелюстка” під час прибирання території.

Про подію повідомила пресслужба Ізюмської міськради.

“Під час прибирання зупинок і траси на Шкільній двірниками КП “Благоустрій міста Ізюма” було знайдено дві міни “Пелюстки”. Викликавши МНС і загородживши небезпечну зону, попри ризик працівники підприємства пішли далі займатися своєю безпосередньою роботою”, – зазначили в мерії.

Міна "Пелюстка" на зупинці в Ізюмі
Фото: Ізюмська міськрада

Нагадаємо, на Харківщині продовжується розмінування. З 8 вересня, за останніми даними, піротехніки ДСНС обстежили 1842 га території та знешкодили 48 645 вибухонебезпечних предметів. Проте мінна небезпека залишається високою. Усіх мешканців області – насамперед деокупованих територій – просять не ходити до лісів, а також – по зарослих травою ділянках.

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У ДСНС нагадують, що у випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет, його ні в якому разі не можна торкатися. Також поруч із потенційною вибухівкою не можна користуватися засобами радіозв’язку та мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух). Найправильніше рішення – відійти подалі та викликати на місце рятувальників за телефоном “101”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 14:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двірники КП “Благоустрій міста Ізюма” виявили міни “Пелюстка” під час прибирання території".