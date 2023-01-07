У місті на Харківщині двірники знайшли міни на зупинці транспорту

Двірники КП “Благоустрій міста Ізюма” виявили міни “Пелюстка” під час прибирання території.

Про подію повідомила пресслужба Ізюмської міськради.

“Під час прибирання зупинок і траси на Шкільній двірниками КП “Благоустрій міста Ізюма” було знайдено дві міни “Пелюстки”. Викликавши МНС і загородживши небезпечну зону, попри ризик працівники підприємства пішли далі займатися своєю безпосередньою роботою”, – зазначили в мерії.

Нагадаємо, на Харківщині продовжується розмінування. З 8 вересня, за останніми даними, піротехніки ДСНС обстежили 1842 га території та знешкодили 48 645 вибухонебезпечних предметів. Проте мінна небезпека залишається високою. Усіх мешканців області – насамперед деокупованих територій – просять не ходити до лісів, а також – по зарослих травою ділянках.

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У ДСНС нагадують, що у випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет, його ні в якому разі не можна торкатися. Також поруч із потенційною вибухівкою не можна користуватися засобами радіозв’язку та мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух). Найправильніше рішення – відійти подалі та викликати на місце рятувальників за телефоном “101”.