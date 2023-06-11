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Ликвидировала россиян в укрепленном блиндаже харьковская ТрО (видео)

18:07   11.06.2023
Оксана Якушко
Ликвидировала россиян в укрепленном блиндаже харьковская ТрО (видео)

Бойцы 228 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады сил ТрО с помощью БПЛА уничтожили  позиции россиян в Донецкой области.

Военные с помощью дрона разыскали с воздуха позиции россиян и сбросили им прямо в блиндаж взрывчатку.

«Выявляем и уничтожаем врага! Это 228 Отдельный батальон 127 Отдельной бригады сил ТРО работает на Донбассе, демонстрируя отличную слаженность и эффективность», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 18:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 228 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады сил ТрО с помощью БПЛА уничтожили  позиции россиян в Донецкой области.".