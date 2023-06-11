Ликвидировала россиян в укрепленном блиндаже харьковская ТрО (видео)

Бойцы 228 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады сил ТрО с помощью БПЛА уничтожили позиции россиян в Донецкой области.

Военные с помощью дрона разыскали с воздуха позиции россиян и сбросили им прямо в блиндаж взрывчатку.

«Выявляем и уничтожаем врага! Это 228 Отдельный батальон 127 Отдельной бригады сил ТРО работает на Донбассе, демонстрируя отличную слаженность и эффективность», — говорится в сообщении.